Clarissa Marchese, svelato il nome della figlia (che a che fare con Il Trono di Spade) (Di venerdì 3 gennaio 2020) Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno finalmente reso noto il nome della bambina in arrivo. Dopo la paura dei giorni scorsi, quando in occasione di un’ecografia strutturale era emerso che il feto era troppo grande, è finalmente tornato il sereno per i coniugi usciti da Uomini e Donne. La coppia, che vive a Miami, è rientrata nel Bel Paese per le vacanze natalizie e ha approfittato del Baby shower organizzato dalla sorella dell’ex Miss Italia per annunciare il nome della nascitura, il cui arrivo è previsto per marzo. La piccola avrà un nome da vera Lady, proprio come il personaggio che l’ha reso popolare: si chiamerà infatti Arya. Per chi non fosse avvezzo al gioco del Trono, Arya Stark è una delle eroine di Game of Thrones, serie che ha spopolato nel decennio appena conclusosi. I fan hanno immediatamente saputo la notizia dai diretti ... Leggi la notizia su trendit

