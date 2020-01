Chieti, operaio di 29 anni muore schiacciato da un macchinario alla Sevel di Atessa. Stava lavorando alla manutenzione (Di venerdì 3 gennaio 2020) Si chiamava Christian Perilli e aveva 29 anni l’operaio morto venerdì mattina alla Sevel di Atessa, in provincia di Chieti, schiacciato da un supporto di ferro di un impianto robotico. Il giovane veniva da Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone, ed era impiegato della ditta esterna Sinergia, che si occupa di manutenzione degli impianti. L’operaio stava realizzando un intervento per conto della Comau, società del gruppo Fca. La Sevel è una joint venture tra Fca e Psa. L’incidente è avvenuto dopo mezzogiorno nel reparto lastratura, la cui area è stata transennata e posta sotto sequestro dal pubblico ministero Serena Rossi. Sul posto si sono recati per le indagini i carabinieri di Atessa. In questi giorni la Sevel è chiusa per le ferie natalizie ed erano in corso i lavori di manutenzione alle linee di produzione. Raffaele Apetino, coordinatore Fim Cisl del settore ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

