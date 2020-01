Chiara Nasti Instagram, sensuale e mozzafiato in un top sportivo: «Spettacolare» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Chiara Nasti attraverso le sue stories Instagram ci ha raccontato il suo viaggio fino alle Mauritius in un look che ha lasciato i fan senza fiato. C’è chi torna a casa e chi è appena partito, Chiara è in quest’ultima categoria, ma noi ne siamo alquanto felici perché ora l’influencer ci delizia con scatti che alzano la temperatura. La giovane Chiara fin dall’inizio si è sempre vista alle prese con i social, ma la sua popolarità è esplosa quando sua sorella, Angela, ha partecipato a Uomini e Donne puntando ancora di più il faro sull’intera famiglia Nasti. Tant’è che ora l’account della bella influencer conta più di un milione di followers. Insomma, sono tutti impazziti per il suo fascino acqua e sapone. Leggi anche: Sabrina Salerno Instagram, selfie “piccante”: il décolleté straborda dalla canottiera Chiara Nasti e Instagram La bellezza di Chiara ... Leggi la notizia su urbanpost

