Chiara Ferragni, sorelle in bikini a Dubai (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ferragnez, Capodanno a DubaiFerragnez, Capodanno a DubaiFerragnez, Capodanno a DubaiFerragnez, Capodanno a DubaiFerragnez, Capodanno a DubaiFerragnez, Capodanno a DubaiFerragnez, Capodanno a DubaiFerragnez, Capodanno a DubaiFerragnez, Capodanno a DubaiFerragnez, Capodanno a DubaiCapodanno in famiglia per Chiara Ferragni. La fashion blogger sta trascorrendo qualche giorno di vacanza negli Emirati Arabi insieme alle persone più care: non soltanto il marito Fedez e il figlio Leone, ma pure le sorelle Francesca e Valentina. Proprio queste ultime sono finite sotto i riflettori dopo una super foto in bikini che la maggiore delle tre – Chiara, appunto – ha postato sulla sua pagina Instagram. «Ferragni sisters in Dubai», si legge a margine dell’immagine in spiaggia, che ha catalizzato l’attenzione di un gran numero di fan. I grattacieli sullo sfondo, il mare a fianco e le sorelle in ... Leggi la notizia su vanityfair

news_confusenet : Chiara Ferragni con le sorelle a Dubai. Gli apprezzamenti sono tutti per Francesca FOTO - occhibagnati : RT @peularis: Adoro il trash su Fedez e Chiara Ferragni ma ho un solo grido un solo allarme ora: i folli che aprono la igs, vedono un table… - sarar101 : RT @peularis: Adoro il trash su Fedez e Chiara Ferragni ma ho un solo grido un solo allarme ora: i folli che aprono la igs, vedono un table… -