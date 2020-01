Chiara Ferragni pubblica una foto di account falsi: “Sono della mamma di Fedez”. Ma i followers sono scettici: “Che gaffe” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un video del piccolo Leone che gioca con il tablet, postato e poi subito rimosso: tanto è bastato per sollevare un polverone su Chiara Ferragni e Fedez, accusati di avere degli account falsi su vari social per difendersi e per attaccare gli haters. Nello schermo con cui gioca il bambino infatti si vedono diversi account social, ma l’influencer ha spiegato che appartengono alla suocera: “La mamma di Fede, come ogni mamma, difende il proprio figlio. I figli so’ pezzi ‘e core“. Ma c’è chi è scettico: “La toppa è peggiore del buco” rispondono gli utenti. La Ferragni che appena all’inizio di quest’anno ci regala del sano trash pubblicando le informazioni dei profili fake con cui lei e Fedez si difendono Io rido per sempre ahahahah#ferragnez pic.twitter.com/xlITnGk32F — Matteo Baldizzone (@itsmatbaldy) January 3, 2020 Tutto è iniziato con una storia di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

pleasebbmine : RT @runvaway: vorrei dire a Chiara Ferragni se la prossima volta può inquadrare le note di dove ha le password del conto in banca - infoitcultura : Renato Balestra affonda Chiara Ferragni: 'L'eleganza non è solo come ci si veste' - hsavedmee : RT @runvaway: vorrei dire a Chiara Ferragni se la prossima volta può inquadrare le note di dove ha le password del conto in banca -