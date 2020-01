Chiara Ferragni pubblica questa foto con le sorelle e viene sommersa di insulti: il motivo? Fate attenzione al particolare (Di venerdì 3 gennaio 2020) Chiara Ferragni ha postato una foto in costume con le sorelle e gli utenti social non hanno potuto fare a meno di notare la bellezza di Francesca. Dopo il Natale passato sulle nevi insieme al marito ed al figlio, Chiara Ferragni si è trasferita con tutta la famiglia a Dubai per i primi giorni dell’anno. In queste ore sono state pubblicate decine di foto dalla camera d’albergo, dalla spa e dalla spiaggia della splendida località turistica. Tra queste ad attirare l’attenzione è lo scatto in riva al mare delle sorelle Ferragni. Lo scatto in questione è semplicissimo le tre sorelle Ferragni sono in costume ed in possa in mezzo alla spiaggia. Chiara si trova in mezzo a Valentina (a sinistra) e Francesca (a destra) e tutte sorridono. Una bella foto familiare come tante che possono essere trovate sui profili di qualsiasi altra persona. A fare notizia, dunque, non è un dettaglio ... Leggi la notizia su howtodofor

dvrchlavcht : RT @runvaway: vorrei dire a Chiara Ferragni se la prossima volta può inquadrare le note di dove ha le password del conto in banca - BiaWithLuv : RT @runvaway: vorrei dire a Chiara Ferragni se la prossima volta può inquadrare le note di dove ha le password del conto in banca - tiportodentrome : RT @peularis: Adoro il trash su Fedez e Chiara Ferragni ma ho un solo grido un solo allarme ora: i folli che aprono la igs, vedono un table… -