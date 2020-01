Chiara Ferragni: password dei Ferragnez finite online per errore? Tra i fan scoppia il caos (FOTO) (Di venerdì 3 gennaio 2020) Chiara Ferragni avrebbe pubblicato per errore una foto con le password degli account gestiti dai Ferragnez ma, nonostante la sua rettifica, tra i fan è scoppiato il caos. Chiara Ferragni ha pubblicato le password dei Ferragnez per errore su Instagram? L'influencer sarebbe incorsa in questa clamorosa gaffe in una delle sue innumerevoli storie sul social, la foto è stata cancellata ma ha suscitato l'ironia degli utenti e più di qualche polemica. Chiara Ferragni posta continuamente foto e video sue e della sua famiglia. Ieri in una delle sue storie su Instagram ha pubblicato una foto del figlio Leone che giocava con un tablet. L'imprenditrice digitale ha ben 18 milioni di follower e ad alcuni di questi non è sfuggito un piccolo particolare: sul tablet era visibile un documento ... Leggi la notizia su movieplayer

