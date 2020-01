Chiara Ferragni Instagram, in bikini con le sorelle: «Che trio delle meraviglie!» (Di venerdì 3 gennaio 2020) La bellissima Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice digitale, è in vacanza con la sua splendida famiglia a Dubai negli Emirati Arabi. Ogni giorno la ragazza pubblica diversi scatti di questa sua bellissima avventura. Poche ore fa ha deciso di lasciare tutti i suoi oltre 18 milioni di followers a bocca aperta. Sul suo profilo Instagram, Chiara Ferragni ha postato una foto con le sue sorelle, Francesca e Valentina. Un trio delle meraviglie, i loro corpi perfetti strizzati nei micro bikini sono da capogiro. Il post è piaciuto moltissimo ai suoi ammiratori, che lo hanno immediatamente invaso di like e commenti. Le sorelle Ferragni non passano di certo inosservate. Leggi anche –> Chiara Ferragni e Fedez in vacanza tra scherzi e video sensuali: «Ops, ho sbagliato sorella!» Chiara Ferragni Instagram: in bikini con le sorelle La bellissima Chiara Ferragni su Instagram ha postato ... Leggi la notizia su urbanpost

