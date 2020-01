Chiara Ferragni e Fedez: la verità sul profilo fake 63camilla (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il 2020 è appena iniziato ma il sacro fuoco del trash arde già in maniera considerevole. Accade infatti che una distrazione di Chiara Ferragni porti alla luce un account Twitter dietro al quale si cela Tatiana, la madre di Fedez, che ricorre a quel profilo per difendere figlio e nuora dagli attacchi degli hater. L’incidente La Ferragni dedica al piccolo Leone una story nella quale lo si vede intento a giocare con un tablet sul quale, però, c’è un file aperto con le credenziali di alcuni account social tra cui uno, denominato 63camilla, che in molti hanno pensato fosse un fake creato dalla coppia per rispondere ai detrattori sul web. Praticamente ha fatto una storia in cui riprendeva Leone, solo che si vedeva un tablet in cui c'erano riportati username e password di account tipo @ 63camilla qui su Twitter che loro usavano per auto difendersi o attaccare chi li criticava ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

