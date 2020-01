Chiara Ferragni, bikini a Dubai con le sorelle. Gli sguardi sono tutti per le altre due (Di venerdì 3 gennaio 2020) Chiare Ferragni in vacanza con le sorelle a Dubai, per una volta gli occhi però non sono tutti con lei. L’attenzione dei follower è catturata dalla sorella castana, Frrancesca e i commenti dei fan non si fanno attendere: «Francesca è la più bella». E ancora: «Guarda Francesca che sventola, è la mia preferita». Insomma, la sorella dentista conquista i fan. Neanche a dirlo, la foto delle tre sorelle Ferragni fa il giro del web. Chiara Ferragni ride felice. Francesca, pure. Ma chi è la sorella di mezzo dell’influencer più potente d’Italia? La sua divisa d’ordinanza, quando non è occupata in una pulizia dentale, è jeans, t-shirt basic e Converse. I capelli sono ricci e meno super blonde di quelli delle sue sorelle, per la maggior parte delle volte, sembrano seguire il vento della sua amatissima montagna, e il make up non è sempre contemplato. A Francesca Ferragni piace ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

