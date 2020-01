Chi sono le 10 persone che hanno segnato il volto della scienza nel 2019 (Di venerdì 3 gennaio 2020) In questa Top10 della scienza 2019 vengono celebrate 10 grandi personalità capaci di distinguersi con lavori che vanno dal clima alla genetica dalla fisica alla paleontologia. Non solo meriti scientifici però. I nomi prescelti hanno dimostrato anche un profondo impegno nel sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle grandi questioni che attendono l’umanità. I difensori della scienza Quest’anno la classifica non premia solo i meriti scientifici, ma anche l’impegno profuso per difendere le verità scientifiche di fronte allo scetticismo dei potenti. Pertanto, non poteva non essere presente anche la 17enne Greta Thumberg. L’adolescente svedese ha portato in primo piano la scienza del clima come mai nessuno prima di lei. Inoltre, è riuscita a incanalare la rabbia della sua generazione, portando nelle piazze milioni di ragazzi decisi a marciare contro l’immobilismo dei ... Leggi la notizia su thesocialpost

