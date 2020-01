Chi era Qassem Soleimani, il generale iraniano ucciso nel raid Usa a Baghdad (Di venerdì 3 gennaio 2020) Chi era Qassem Soleimani, il generale iraniano ucciso nel raid Usa a Baghdad Il generale iraniano Qassem Soleimani è stato ucciso in un raid Usa all’aeroporto di Baghdad la notte del 3 gennaio 2020. La sua morte rischia di acuire le tensioni tra Stati Uniti e Iran, con implicazioni importanti in Medio Oriente. Il generale, 62 anni, era comandante delle forze speciali Al Quds, braccio armato dei Pasdaran per operazioni segrete all’estero, ed era considerato una delle figure chiave della strategia dell’Iran in Medio Oriente. Era molto vicino alla Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ed era considerato da alcuni il potenziale futuro leader dell’Iran. L’ex agente Cia John Maguire aveva definito Soleimani “la persona operativa più potente in Medio Oriente”. Ma chi era il generale Soleimani? E perché è stato ucciso in un attacco ordinato ... Leggi la notizia su tpi

