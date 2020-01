Chi era Qassem Soleimani: il «bambino di campagna» diventato l’uomo più potente dell’Iran (Di venerdì 3 gennaio 2020) Più potente del presidente, popolare, ma allo stesso tempo misterioso. Operava dietro le quinte, ma era capace di muove le pedine sullo scacchiere del Medio Oriente. Qassem Soleimani, 62 anni, da più di 20 anni era a capo dei cosiddetti guardiani della rivoluzione (corpo paramilitare islamico organizzatosi in milizia per la difesa e il sostegno delle istituzioni rivoluzionarie in Iran). Il generale iraniano è morto in un raid notturno a Baghdad portato a termine dagli Stati Uniti. Era nato nel 1957 in una famiglia di contadini. Nella sua biografia, come riporta il Guardian, diceva di essere originario di Rabor, nella parte sud-orientale dell’Iran. Dall’età di 13 anni era costretto a raggiungere una città vicina e lavorare per pagare i debiti contratti dal padre con il re. Ma dopo la caduta della monarchia, Soleimani si avvicina a Ayatollah Ruhollah Khomeini per ... Leggi la notizia su open.online

