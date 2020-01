Chi era il generale Soleimani, ‘l’uomo più potente del Medio Oriente’ (Di venerdì 3 gennaio 2020) Chi era il generale Qassem Soleimani, considerato come l’uomo operativo più potente del Medio Oriente. La notizia dell’uccisione di Qassem Soleimani da parte degli americani ha scosso l’opinione pubblica rilanciando le voci di uno scontro armato tra gli Usa e l’Iran. Eppure in pochi conoscevano il nome e soprattutto il ruolo del generale, considerato da molti l’uomo più potente del Medio Oriente. Chi era Qassem Soleimani Soleimani nasce nel 1957 nei pressi di Rabor. Cresce in una famiglia contadina, ancora adolescente lavora come operaio prima di iniziare a muovere i primi passi nel mondo dell’esercito, unendosi come volontario alle Guardie Rivoluzionarie. Inizia così una repentina e inarrestabile ascesa di Soleimani, coronata negli anni Novanta con la nomina a comandante di Al Quds, l’élite dell’esercito iraniano. Fonte ... Leggi la notizia su newsmondo

Corriere : Chi era Soleimani: l’uomo chiave dell’influenza iraniana in Medio Oriente - RaiNews : Il profilo del generale iraniano inviso a Washington #Soleimani #Iran #Iraq - petergomezblog : Fermo restando che ogni opinione è libera, qualcuno informi il Corriere e il professor Panebianco che lo stop alla… -