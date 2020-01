Chi è Valentina Ferragni, la sorella fashion blogger di Chiara Ferragni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Valentina Ferragni è una delle sorelle dell'influencer più famosa del web, ovvero Chiara Ferragni. La 27enne è da qualche anno, ormai, che ha seguito i passi della sorella entrando anche lei nel mondo del fashion business. In poco tempo ha raggiunto poco più di 3 milioni di follower e ha realizzato anche una linea di gioielli per un noto marchio italiano, ma sono tanti i progetti a cui ha collaborato in questi anni, supportata dal suo storico fidanzato, il blogger genovese Luca Vezil. Leggi la notizia su gossip.fanpage

_Valentina_19 : Non mi viene proprio da ironizzarci. Siamo nelle mani di uno psicopatico egopomapto col parrucchino. E chi gestirà… - paoloigna1 : RT @Legambiente: #AllevaLaSperanza Vogliamo che il 2020 sia un anno pieno di #speranza, come quella di Valentina, Simone, Angela e Massimo… - covergirllxx : Gli ho chiesto chi viene perché mi sto già creando scenari assurdi Valentina calmati brutta stupida -