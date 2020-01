Chi è Sonia Mosca, la vincitrice della seconda stagione di All Together Now [FOTO] (Di venerdì 3 gennaio 2020) I più affezionati spettatori di All Together Now non avevano dubbi sulla vincitrice annunciata di questa edizione, e il gran finale portato in scena nella giornata del 2 gennaio da Sonia Mosca non ha deluso i fan. La giovane artista di Castellammare di Stabia ha convinto tutti, affezionando il pubblico nel corso degli episodi e andandosi a creare una reputazione da campionessa prima ancora della conclusione del talent. Giunti all’ultima puntata, tra le dichiarazioni di Vittorio Grigolo e la solita, impeccabile conduzione di Hunziker e J-Ax, Mosca si è confermata ufficialmente la seconda rivelazione dello show. Nel corso della finale, Sonia Mosca è arrivata a scontrarsi con il rivale Enrico Bernardo. Alla sua When a Man Loves a Woman, la cantante campana ha contrapposto I Love The World di Whitney Huston; il responso dei cento giudici non si è fatto attendere, e proprio Mosca ha ... Leggi la notizia su velvetgossip

