Chi è Francesca Ferragni, la sorella di Chiara Ferragni che ha seguito le orme del padre (Di venerdì 3 gennaio 2020) Francesca Ferragni è la sorella minore di Chiara Ferragni, dalla quale la separano solo due anni di differenza. Lei è l'unica della famiglia a non aver intrapreso la strada del fashion business, seguendo le orme paterne e diventando una dentista, affiancando da subito il padre nella professione. La 32enne, che non disdegna apparire sui social, sebbene non siano la sua primaria attività, è fidanzata da ben 10 anni con il musicista Riccardo Nicoletti. Leggi la notizia su gossip.fanpage

sono_francesca : Ah, saperlo... L’Italia, in #Libia, con chi sta? Commento di @negrialbe su @StartMagNews - conglomerato : Al #GFVIP andranno quattro ex concorrenti. Chi mi aspetto: Veronica Ciardi, Mia Celina, Francesca Cioffi, Guendal… - Francesca_Anto : RT @BeanPrincipessa: Italian culture is: -Rispondere 'Sono io' al citofono -Chiamare 'Amore mio' qualcuno che ti sta facendo girare i cog… -