Chelsea, Marcos Alonso non convocato: l’Inter spera (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’Inter continua la corsa a Marcos Alonso: il terzino del Chelsea non è stato convocato per la sfida di FA Cup Arrivano buone notizie per l’Inter in ottica mercato. Marcos Alonso non figura sulla lista dei convocati del Chelsea per la sfida di FA Cup contro il Nottingham Forest. Per il terzino si tratta dell’undicesima esclusione nelle ultime dodici partite. «Marcos Alonso è decisamente out», ha dichiarato in conferenza stampa Jody Morris, vice di Frank Lampard. I nerazzurri continuano a sperare: Antonio Conte potrebbe presto abbracciare l’ex esterno della Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

