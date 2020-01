Checco con «Tolo Tolo» ha superato se stesso In un giorno 8,7 milioni - (Di venerdì 3 gennaio 2020) Maurizio Acerbi All'esordio il nuovo film dell'attore (qui anche regista) incassa più di «Quo Vado?» Maurizio Acerbi Chissà, fra qualche decennio, come verrà giudicato, dai posteri, l'avvento nelle sale cinematografiche di Luca Medici, da tutti universalmente conosciuto con il nome d'arte di Checco Zalone. Saranno costretti a riferirsi a lui e alla storia del grande schermo, in Italia, come «prima CZ» e «dopo CZ», perché quello che ha fatto Zalone per il cinema nostrano è qualcosa di miracoloso, che ha cambiato definitivamente il corso della settima arte, tracciando un segno divisorio. Non è un caso che venga ribattezzato come il «Re Mida» del cinema italiano, perché tutto quello che tocca, pardon, gira, si trasforma in montagne di euro. Prendete il suo ultimo Tolo Tolo, infarcito di polemiche ante debutto sulla base di un trailer musicale, senza, cioè, aver visto l'opera. Lo hanno ... Leggi la notizia su ilgiornale

GabrieleMuccino : #Tolotolo apre il suo viaggio con 8.6 milioni di euro nel suo primo giorno. Non credo sia mai accaduto negli ultimi… - marattin : Cosa c’entra Checco Zalone con il presidente della Commissione Bilancio della Camera? - fanpage : Zalone e lo straordinario successo di #ToloTolo: 8.7 milioni di euro in un solo giorno -