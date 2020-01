Che fine ha fatto Veronica Pivetti? La nuova vita dopo i 50 anni [FOTO] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Protagonista per tanto tempo di diverse serie televisive Rai e Mediaset, Veronica Pivetti negli ultimi anni è scomparsa dal piccolo schermo. L’attrice e conduttrice ha raccontato in una recente intervista come dopo i 50 anni la sua vita sia cambiata. “Un incendio mi ha portato via tutto. Sono ripartita da me stessa. Una volta spente le fiamme non avevo più nulla”, aveva rivelato la protagonista di numerose fiction. “Non è stato facile ma quella brutta esperienza mi ha spronata“, aveva poi rivelato nella stessa intervista Veronica Pivetti. L’attrice che oggi ha deciso di dedicare il suo tempo ad un’altra sua grande passione, la scrittura. E’ da poco uscito il suo libro Per sole Donne. Veronica Pivetti e la felicità ritrovata In un’intervista dello scorso gennaio 2019, al settimanale Chi, Veronica Pivetti aveva parlato del suo ... Leggi la notizia su velvetgossip

