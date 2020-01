Che cosa può succedere ora tra Usa e Iran dopo la morte di Soleimani: Verso una guerra aperta? – Gli scenari (Di venerdì 3 gennaio 2020) I raid degli Stati Uniti non hanno solo colpito il leader delle forze speciali dei Guardiani della Rivoluzione. L’attacco degli Usa, in cui è rimasto ucciso il generale Qassem Soleimani, è un attacco al cuore dell’Iran, alla strategia difensiva del Paese rappresentata dal suo approccio di guerra asimmetrica. È un affondo che ha fatto dell’eroe militare un martire, amplificando ancora una volta quel sentimento di pietas sciita e del ricordo del martirio dell’Imam Husayn, un sentimento capace di unire e unificare una comunità contro un nemico comune. Ansa/Qassem Soleimani Le ripercussioni del gesto degli Stati Uniti a Baghdad sono potenzialmente devastanti per un Paese già sull’orlo del baratro dopo l’invasione americana del 2003 e per la regione e i rapporti tra due potenze che da 41 anni sono appese al filo molto sottile della diplomazia. Ora questo filo sembra essersi ... Leggi la notizia su open.online

