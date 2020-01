Cerveteri – Agenda del verde dal 7 al 10 gennaio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Cerveteri – Agenda del verde dal 7 al 10 gennaio – La Multiservizi Caerite comunica che è online la programmazione settimanale del servizio di manutenzione del verde pubblico (http://bit.ly/2QGwVdj). Gli interventi, programmati nei giorni dal 7 al 10 gennaio riguarderanno in particolare Cerveteri, Cerenova e Valcanneto. Prevista la consueta pulizia del verde nei parchi pubblici, taglio erba e raccolta della carta. Gli addetti al verde della Multiservizi si dedicheranno agli interventi di potatura degli ulivi, in particolare nell’area del Granarone. La pubblicazione dell’Agenda settimanale del verde, così come l’Agenda mensile e i report delle attività svolte rientrano nella volontà della Multiservizi di rendere il servizio sempre più efficiente e trasparente per la cittadinanza. A partire dalla seconda metà del 2016 ad oggi questo servizio consente al ... Leggi la notizia su romadailynews

