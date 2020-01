Cerchi lavoro nel digitale? Le offerte delle aziende a gennaio (Di venerdì 3 gennaio 2020) (foto: kiquebg / Pixabay) Gli annunci di lavoro per le professioni Ict crescono del 27% in Italia, le richieste delle aziende hanno toccato quota 106mila e quasi una ogni due posizioni disponibili è riservata a sviluppatori software (il 46%). Sul podio anche i digital consultant (12mila posti vacanti) e i digital media specialist (7mila). Aica, Anitec-Assinform, Asstel, Assinter, le principali associazioni imprenditoriali del settore hanno pubblicato a fine anno il quinto rapporto dell’Osservatorio delle Competenze digitali. I dati ufficiali sono riferiti al 2018, ma il documento stima che nel 2019 sono mancati all’appello 5mila laureati Ict. Secondo le rilevazioni parziali sui primi nove mesi del 2019 gli annunci pubblicati sono già stati 80mila. Le condizioni più favorevoli? Lavorare in un’azienda di informatica ed elettronica dove le retribuzioni di quadri (+4,4%) e ... Leggi la notizia su wired

Onlyproblemj : “Qui funziona così in pratica cerchi lavoro e lo trovi” - EEN_Italia : #tessile #abbigliamento #conciario #calzaturiero sei un giovane? cerchi opportunità di lavoro? hai in mente un pro… - AlteaFerrari : RT @ranocchia3: @NicolaGratteri @Monica79811279 Grazie per il suo lavoro noi siamo in tanti con lei, intanto cerchi di passare delle feste… -