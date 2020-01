Centenario Alberto Sordi, nella villa dell’attore una mostra per ricordare i 60 anni di carriera (Di venerdì 3 gennaio 2020) In occasione del Centenario della nascita di Alberto Sordi, sarà allestita una mostra nella villa dell'attore per ripercorrere i sessant'anni di carriera che lo hanno consacrato a stella del cinema italiano. Leggi la notizia su roma.fanpage

ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Apre la villa di Alberto Sordi per il centenario della nascita #ANSA - kermit290179 : RT @Agenzia_Ansa: Apre la villa di Alberto Sordi per il centenario della nascita #ANSA - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: Apre la villa di Alberto Sordi per il centenario della nascita #ANSA -