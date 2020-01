Caterina Balivo Instagram, “Vieni da me” nella bufera: «Repliche? Ma se sono puntate gioiello» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Vieni da me in diretta oppure no? Su Instagram la conduttrice Caterina Balivo ha dovuto far chiarezza ieri dopo aver pubblicato uno scatto e una serie di storie abbastanza spiazzanti. «Tutti sul divano a vedere @vienidamerai #CaterinaBalivo #Caterinasecrets #vienidame», ha scritto nel suo ultimo post la presentatrice partenopea con tanto di foto che mostra lei stretta ai suoi due figli Guido Alberto e Cora sul divano intenti a guardare la puntata del talk show di ieri giovedì 2 gennaio. Tutto questo a pochi minuti dalla messa in onda dell’appuntamento pomeridiano. Insomma, la puntata di Vieni da me trasmessa non era in diretta, bensì registrata. Un fatto questo che ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti, che hanno preso ad attaccare la conduttrice. Altri invece hanno apprezzato l’onestà della 39enne napoletana molto attiva sui social. Caterina Balivo Instagram, ... Leggi la notizia su urbanpost

