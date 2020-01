Cast e personaggi di Chiamatemi Anna 3 su Netflix, l’ultima stagione dal 3 gennaio: trama e titoli episodi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Chiamatemi Anna 3 sbarca finalmente su Netflix. Dal 3 gennaio è disponibile sul catalogo la terza e ultima stagione della serie tv tratta dal romanzo Anna dai capelli rossi. Amata dai fan di tutto il mondo, lo show canadese di Moira Walley-Beckett è stato cancellato a sorpresa lo scorso novembre quando la piattaforma Netflix ha annunciato che la terza sarebbe stata anche la stagione conclusiva. La serie è stata trasmessa dal 2017 al 2019 sulla rete televisiva canadese CBC. Le riprese invece sono state effettuate in Ontario, anche se parte delle location si trovano sull'Isola del Principe Edoardo, che è anche luogo di ambientazione del romanzo originale. Amybeth McNulty interpreta la protagonista, Anna Shirley Cuthbert, una ragazzina di 13 anni (all'inizio della serie tv) che, dopo aver passato l'infanzia in orfanotrofio, viene mandata per errore a vivere con gli anziani fratelli ... Leggi la notizia su optimaitalia

