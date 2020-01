Caso Gregoretti, verso il voto in giunta. Cucca (Italia Viva): “Da Renzi nessun diktat, voterò in autonomia” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Caso Gregoretti, Cucca (Italia Viva): “Da Renzi nessun diktat su Salvini” Per Salvini, la richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei Ministri di Catania per sequestro di persona – relativa al Caso Gregoretti – sarà discussa a partire da mercoledì 8 gennaio, in vista del voto finale del 20 da parte dell’organismo presieduto da Maurizio Gasparri. Questa volta il leader leghista è scoperto e rischia parecchio: i 5 stelle si sono schierati a favore dell’autorizzazione, i 140 senatori del centrodestra potrebbero non bastare e difficilmente i 17 Renziani salveranno palesemente il leghista. Stesso equilibrio in giunta: solo 10 su 23 in favore dell’ex ministro. Il destino di Salvini è legato in particolar modo alla posizione che assumerà Italia Viva, che in giunta conta tre senatori: Francesco Bonifazi, Nadia Ginetti e Giuseppe Luigi Cucca. Senatore ... Leggi la notizia su tpi

