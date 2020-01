Carburanti: Figisc, verso prezzi in aumento nei prossimi 4 giorni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – I prezzi dei Carburanti dovrebbero registrare un aumento nei prossimi quattro giorni. A sostenerlo è Bruno Bearzi, il presidente della Figisc – Confcommercio nell’Osservatorio prezzi. “A meno di drastiche variazioni in più od in meno delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro – sottolinea-, ci sono ad oggi plausibili presupposti per una aspettativa di prezzi tendenzialmente in aumento, media dei due prodotti benzina e gasolio e delle due modalità di servizio ‘self’ e ‘servito’, per i prossimi 4 giorni con scostamenti, almeno in questa prima fase iniziale, entro 0,5 cent al litro in più”.L'articolo Carburanti: Figisc, verso prezzi in aumento nei prossimi 4 giorni CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

