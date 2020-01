Caratteristiche delle materie plastiche, innovazioni e uso nell’industria (Di venerdì 3 gennaio 2020) Forse, non ce ne rendiamo più neanche conto, ma siamo letteralmente circondati dalla plastica. La plastica è ovunque, sia in casa che fuori, poiché la maggior parte degli oggetti che usiamo è, almeno in parte, costituita da plastica. Questo vale, solo per fare qualche esempio fra i più evidenti, per la tv, il telefonino, lo smartphone, i giocattoli, i CD, ma anche per le tubazioni, gli elettrodomestici e persino per i vestiti. I motivi da cui dipende questo largo e diffuso impiego della plastica sono molteplici, a cominciare dal fatto che si tratta di un materiale leggero, duttile, versatile ed economico. Tuttavia, come accade per qualsiasi altra cosa in fondo, la plastica non è esente da lati negativi. Un aspetto in particolare, come è evidente, riguarda l’impatto ambientale molto forte che il suo largo impiego causa e che non sempre è sottoposto all’osservanza di una rigida ... Leggi la notizia su ildenaro

