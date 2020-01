Capodanno | perde tre dita per salvare i fratelli | “Vi racconto il mio dramma”

Prato - scappa dai botti di Capodanno e si perde : cagnolino salvato dai vigili del fuoco : Il cagnolino di piccola taglia era scappato nelle scorse ore nel bel mezzo dei festeggiamenti del Capodanno 2020 con il rischio di farsi del male. Impaurito dai botti di fine anno, era finito sul greto di un torrente, I pompieri con una scala lo hanno portato in salvo e rifocillato prima di riconsegnarlo al proprietario,Continua a leggere

Botti di Capodanno - 12enne raccoglie petardo che esplode : perde la falange : Ha raccolto un petardo inesploso mentre giocava con gli amici in via Cimarosa a Francavilla Fontana, ma il gioco pirotecnico gli è esploso in mano. Un ragazzino di 12 anni ha perso cosi’ la falange del dito medio della mano sinistra, durante i festeggiamenti di Capodanno. Soccorso dalla madre, è stato poi trasferito e operato all’ospedale Perrino di Brindisi, dov’è stato ricoverato. Sono intervenuti i Carabinieri di ...

Botti di Capodanno : morto un giovane ad Ascoli. A Roma colpiti quattro bambini. A Milano un 14enne perde la mano : Come ogni anno, la notte di Capodanno diventa, in alcuni casi, sinonimo di incidenti legati ai Botti e ai fuochi d’artificio. Mentre nel 2019 i feriti erano stati 216 e nessuna vittima, il 2020 si apre con un bilancio più pesante: ad Ascoli Piceno si è verificato l’incidente più grave. Un giovane, infatti, ha perso la vita mentre cercava di spegnere un principio d’incendio provocato dai fuochi d’artificio. A Roma un ...

Botti di Capodanno : 48 feriti nel Napoletano. A Roma colpiti quattro bambini. A Milano un 14enne perde la mano : Come ogni anno, la notte di Capodanno diventa, in alcuni casi, sinonimo di incidenti legati ai Botti e ai fuochi d’artificio. Mentre nel 2019 i feriti erano stati 216 e nessuna vittima, il 2020 si apre con un bilancio più pesante: ad Ascoli Piceno si è verificato l’incidente più grave. Un giovane, infatti, ha perso la vita mentre cercava di spegnere un principio d’incendio provocato dai fuochi d’artificio. A Roma un ...

Botti di Capodanno : a Roma 36enne perde mano destra - ferito bimbo di 5 anni : A Roma e provincia sono stati diversi i feriti per i Botti nella notte di Capodanno. Un 36enne, che stava festeggiando in piazza Guglielmo Marconi, a Frascati, ha subito l’amputazione della mano destra: il petardo che aveva in mano è scoppiato ferendolo gravemente. Un 33enne è stato trasportato all’ospedale Grassi di Ostia a causa di due ferite, una all’orecchio e l’altra al collo, provocate dalla fiamma di un ...

Capodanno 2020 - tutti gli eventi e gli appuntamenti a Roma da non perdere : Capodanno 2020 Roma, cosa fare e gli eventi in programma nella Capitale Quali sono gli eventi di Capodanno 2020 a Roma? Cosa fare nella Capitale l’ultimo dell’anno? Dai cenoni nei ristoranti ai dj set in piazza, come da tradizione sono tanti gli appuntamenti imperdibili a Roma per Capodanno, per turisti e cittadini. La grande attrazione è rappresentata sicuramente dalla Festa di Roma 2020, con concerti, spettacoli, ...

Cosa fare a Capodanno : gli eventi da non perdere città per città : Da Nord a Sud sono diversi gli appuntamenti di piazza per un Capodanno 2020 da non dimenticare. Da Roma a Milano passando per Napoli e Catania. Ecco alcune nostre segnalazioni. Milano In piazza Duomo a Milano si terrà l’evento “Capodanno For Future”: per la prima volta, infatti, la festa per salutare il nuovo anno sarà dedicata all’ecosostenibilità con i contributi video dei ragazzi che si stanno impegnando, in tutto il mondo, ...

Capodanno 2020 a Torino in piazza e a teatro : gli appuntamenti da non perdere : Cosa fare a Capodanno 2020 a Torino: gli eventi in piazza e quelli a teatro con Roberto Bolle. Come si festeggia l’arrivo del 2020 a Torino? Quali sono gli eventi in piazza per Capodanno? Quest’anno la città più bella del Piemonte concentra gli eventi in piazza Castello dove, sul palco, ci saranno moltissimi artisti della […] L'articolo Capodanno 2020 a Torino in piazza e a teatro: gli appuntamenti da non perdere è apparso ...