Capitale italiana della Cultura 2021, 6 le città campane candidate (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sono 44 le città candidate al titolo di Capitale italiana della Cultura 2021. Lo comunica il Mibact segnalando che entro il 2 marzo vanno presentati i dossier di candidature. Regione per regione le candidature sono: in Abruzzo l’Aquila; in Basilicata Venosa; per la Calabria Tropea. Per la Campania, Capaccio Paestum, Castellammare di Stabia, Giffoni Valle Piana, Padula, Procida, Teggiano. Per l’Emilia Romagna Ferrara, l’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. E ancora, in Friuli Venezia Giulia Pordenone, in Lazio Arpino e Cerveteri, in Liguria Genova e in Lombardia Vigevano. Nelle Marche Ancona, Ascoli Piceno, Fano; in Molise Isernia; mentre in Piemonte si candida Verbania. candidate in Puglia Bari, Barletta, Molfetta, San Severo, Taranto, Trani, l’Unione Comuni Grecia Salentina. In Toscana Arezzo, Livorno, Pisa, ... Leggi la notizia su ildenaro

Napoli Capitale italiana della street art : tra creatività urbana e rigenerazione sociale : Tempo di lettura: 4 minutiDi Alessio Liberini Napoli – Questa mattina nelle sale di Palazzo San Giacomo a Napoli , si è svolto il primo tavolo nazionale Anci sulla creatività urbana . L’incontro è servito per delineare un documento normativo condiviso per quanto riguarda gli effetti che sta portando la street art in Italia. Perché l’incontro è avvenuto a Napoli e non altrove? Non è difatti solo un caso che l’Anci abbia scelto proprio ...

Parma 2020 - Capitale italiana della cultura in rampa di lancio : Presentata a Milano l’imminente stagione di Parma 2020 : le voci delle istituzioni e delle imprese per un anno che si annuncia intenso

Parma Capitale italiana della Cultura 2020 : il programma e tutti i dettagli : Parma è la Capitale Italiana della Cultura 2020 (www. Parma 2020 .it). L’ambito riconoscimento è dovuto a una progettualità che – oltre a valorizzare la Cultura come benessere per la comunità, veicolo di sviluppo sociale ed economico, luogo di libertà e democrazia, spazio e tempo di inclusione e di crescita individuale e comunitaria – intende realizzare attività di lunga durata e lasciare strutture e metodologie per rendere sempre più vivo, ...

Chirurgia : Torino Capitale italiana del trapianto renale : Dal 28 al 30 novembre si tiene a Torino il Corso Nazionale sulla Gestione Clinica del trapianto renale , il più importante corso italiano monotematico sul trapianto di rene. La città, sede tradizionale del corso, ha un significato particolare, essendo Torino la capitale italiana del trapianto di rene, con gli oltre 3600 trapianti di rene delle Molinette dall’inizio dell’attività nel 1981 (di gran lunga numero record in Italia). ...

Governo : Cipe - 1 milione a Parma Capitale italiana cultura 2020/Rpt : Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Il Cipe ha dato il via libera all'assegnazione di un milione di euro per la città di Parma, quale Capitale italiana della cultura 2020.

