Cameron Diaz diventa mamma: ecco l’inaspettato annuncio (Di sabato 4 gennaio 2020) Cameron Diaz è diventata ufficialmente mamma per la prima volta. Ha dato alla luce la prima viglia, Raddix. Grande attenzione riguardo la privacy della famiglia e in particolare modo della piccola, tanto che in questi 9 mesi non sono trapelate indicazioni e anticipazioni di alcun tipo riguardo la gravidanza dell’attrice. A darne l’annuncio sui social è stato il papà di Raddix, Benji Madden. Ad ora non è chiaro in che modo la bambina sia stata concepita, se da una gravidanza naturale dell’attrice o se invece la coppia abbia preferito optare per la maternità surrogata. Buon anno nuovo dalla famiglia Madden! Siamo così felici, fortunati e grati di iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden. Ha subito catturato i nostri cuori e ha completato la nostra famiglia. Nonostante siamo così felici di condividere questa notizia, ... Leggi la notizia su trendit

