Cameron Diaz annuncia la nascita della prima figlia: "Ma non vedrete sue foto" - (Di venerdì 3 gennaio 2020) Novella Toloni L'attrice, che era riuscita a tenere segreta la gravidanza a lungo cercata, ha svelato attraverso un post social di essere diventata madre di una bambina ma di volerla tenere al riparo da media e curiosi Cameron Diaz è diventata mamma. All'età di 47 anni l'attrice ha annunciato la nascita della sua prima figlia attraverso un post su Instagram. Un vero e proprio scoop che nessuno si sarebbe aspettato dal 2020. A dare la notizia a sorpresa è stata lei stessa sui social network. Un evento decisamente inusuale per lei, da sempre restia a mostrarsi sul web. La sua gravidanza è stata tenuta al riparo da gossip e scoop e solo oggi si scopre della nascita della piccola Raddix. Cameron Diaz, che ha lasciato il mondo della recitazione da ormai un paio di anni, è sposata con il musicista della band Good Charlotte, Benji Madden, dal gennaio 2015. Da allora la coppia ha ... Leggi la notizia su ilgiornale

