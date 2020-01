Calciomercato Napoli, Massimo Ugolini vede l’addio di Kalidou Koulibaly: “Sente l’esigenza di cambiare aria” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il giornalista di Sky Massimo Ugolini ha detto la sua sulle ultime voci di Calciomercato Napoli che riguardano Jan Vertoghen e Stanislav Lobotka. “Dal punto di vista dell’esperienza Vertoghen potrebbe sostituire Koulibaly. Il difensore azzurro probabilmente sente l’esigenza di cambiare aria, se dovesse arrivare qualche offerta seria non mi sorprenderebbe la sua partenza. Per Lobotka, all”80% si chiude. Si stanno raggiungendo tutti gli accordi tra le parti. il Celta Vigo non sta navigando in buone acque in campionato e il giocatore sente la necessità di cambiare aria”. Il giornalista è convinto che l’avventura del senegalese a Napoli sia arrivata al termine. Da miglior difensore della Serie A, KK ha conosciuto un’involuzione netta e molto curiosa in questa prima metà di campionato. Il Napoli deve correre ai ripari perché dopo l’addio di ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, giornata importante per il futuro di #Lobotka Gli aggiornamenti ?? - DiMarzio : #Napoli, continua la trattativa con il #Celtavigo per #Lobotka Incontro in programma fra i due club ?? - DiMarzio : #Napoli, obiettivo #Lobotka ?? A Madrid l'incontro con il #Celtavigo -