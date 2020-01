Calciomercato Napoli, il retroscena di Mauro Icardi raccontato da Wanda Nara (Di venerdì 3 gennaio 2020) Wanda Nara, moglie e procuratore di Mauro Icardi, oggi al Paris Saint-Germain, ha fatto discutere con un’intervista rilasciata a Grazia. Si è parlato infatti anche dell’accostamento del bomber argentino agli azzurri. “Due mesi fa tutta Italia diceva che stavo rovinando mio marito, che doveva andare al Napoli o alla Juventus. Ma io sentivo una frase dentro di me, un sesto senso che tutte noi donne abbiamo: ‘Mauro deve andare via’. Se fosse rimasto in una squadra italiana, la nostra vita sarebbe stata più facile, ma ho pensato solo al suo bene, non a quello della famiglia. Mauro aveva un procuratore di cui si fidava ciecamente e da quale è stato deluso, era un secondo padre per lui”. Wanda Nara ha raccontato anche un aneddoto curioso. “Un giorno, al momento di comprare un appartamento, scopre che i soldi del suo più grande sponsor non erano ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

