Calciomercato LIVE | trattative 3 gennaio in DIRETTA | l’Inter cerca Eriksen ma propone uno

19.15 NAPOLI – Incontro, per 90min.com decisivo, tra gli agenti di Lobotka e Giuntoli per il passaggio dello slovacco del Celta Vigo ai partenopei. Nelle prossime ore la fumata bianca. 18.46 INTER – I nerazzurri avrebbero proposto, secondo TMW, lo scambio tra Politano e Spinazzola alla Roma: la società giallorossa ci starebbe pensando. 18.18 CAGLIARI – Marcello Carli, ds dei sardi, annuncia a 90min.com l'intenzione di non cedere Nandez a gennaio, ma afferma che sarà difficile tenere Nainggolan. 17.55 NAPOLI – Stando a quanto riportato da SportMediaset, l'Ajax potrebbe aver bruciato i partenopei nella corsa a Vertonghen: gli olandesi starebbero per sborsare una cifra attorno ai 5 milioni di euro. 17.29 ATLETICO MADRID – Edinson Cavani sarebbe ad un passo dai Colchoneros secondo quanto scritto da ...

