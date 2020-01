Calciomercato LIVE, trattative 3 gennaio in DIRETTA: Cristiano Ronaldo consiglia Rodrigo alla Juve, il Milan affonda il colpo per Todibo (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.05 MILAN – Secondo 90min.com potrebbe decidersi in nottata il destino di Todibo: si parla di un blitz di Massara a Barcellona per l’affondo finale dei rossoneri. 21.39 JUVENTUS – Secondo AS la società bianconera sarebbe interessata a Rodrigo, esterno classe 1991 di proprietà del Valencia. Il suo acquisto sarebbe caldeggiato addirittura da Cristiano Ronaldo. 21.12 MILAN – Secondo Tuttosport sarebbe ad un passo la rescissione consensuale del contratto con Fabio Borini. Per l’attaccante 75 presenze ed 8 reti in rossonero. 20.45 MILAN – Anche i rossoneri sembrano sbattere sul muro alzato dai catalani per Todibo. Il Barcellona potrebbe non effettuare operazioni in uscita così importanti in questa finestra di mercato. Lo afferma TMW. 20.18 JUVENTUS – Bernardeschi in uscita a fine stagione? Il ... Leggi la notizia su oasport

