Calciomercato, la giostra di Raiola: Pogna può tornare alla Juventus, Eriksen allo United? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lo scontro tra Juventus e Inter viaggia anche sul mercato. Pogba può fare ritorno in bianconero e ciò potrebbe allontanare Eriksen dai nerazzurri. Il Calciomercato guarda anche a giugno, quando sono attese manovre importanti. Paul Pogba è tra questi. Il centrocampista francese può infatti lasciare il Manchester United, dove non è sereno. Raiola spinge per un ritorno alla Juventus E le parole rilasciate da Mino Raiola, agente del campione del mondo, alla rivista olandese Voetbal non lasciano dubbi: “Non ho minacciato nessuno con un fucile per costringere il Manchester United a riprendersi Pogba. Ferguson ce l’ha con me e con Paul, ma dov’era nell’estate del 2016 quando i suoi successori ricomprarono il calciatore?“. Il discorso, in ogni caso, appare destinato a decollare eventualmente in estate. ... Leggi la notizia su newsmondo

MarekNapoli : RT @napoligol2014: #calciomercato NAPOLI, quanto gira forte la giostra del nome a cakkio (alimentata dalle 'amicizie') - napoligol2014 : #calciomercato NAPOLI, quanto gira forte la giostra del nome a cakkio (alimentata dalle 'amicizie')… -