Calciomercato Juve: ricevute due offerte per Demiral, la situazione (Di venerdì 3 gennaio 2020) Calciomercato Juve: i bianconeri hanno ricevuto due importanti offerte per Merih Demiral. Ecco i dettagli Tutti pazzi per Merih Demiral. Come riporta Gianluca Di Marzio, la Juve ha ricevuto due importanti offerte per il difensore turco che nelle ultime uscite ha sempre più convinto Sarri. Il Leicester ha presentato un’offerta superiore ai 30 milioni di euro. Il Borussia Dortmund è arrivata a 40 milioni. Le due squadre estere ora aspettano l’eventuale apertura della Juve per la cessione del giovane difensore. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

GoalItalia : L'anno prossimo la Juve punterà su Luca Pellegrini ?? - TMit_news : In attesa dell'ufficializzazione di Dejan #Kulusevski alla #Juve ecco le cessioni record ?? dell'#Atalanta! Con lo… - tuttosport : #Pogba, caos totale con lo #United. E lui spinge per tornare alla #Juve ?? -