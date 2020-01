CALCIOMERCATO INTER/ Ultime notizie: Vidal, Eriksen subito, Tonali per giugno? (Di venerdì 3 gennaio 2020) CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: Tonali obiettivo per giugno, Marotta pronto a rompere gli indugi per il gioiellino del Brescia Leggi la notizia su ilsussidiario

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter si muove per #Eriksen: tutto quello che c'è da sapere - Gazzetta_it : #Premier In Inghilterra: “#Eriksen vuole l’@Inter già a gennaio” - DiMarzio : #Vidal torna ad allenarsi, l’#Inter spera di trovare presto l’intesa con il #Barcellona ?? -