Calciomercato Brescia: si punta al ritorno in Italia di Zajc (Di venerdì 3 gennaio 2020) Calciomercato Brescia: il presidente delle Rondinelle vuole riportare in Italia il talentino Miha Zajc. Trattativa avviata Il Brescia inizia a muoversi sul mercato. Dopo aver chiuso per l'arrivo del centrocampista finlandese Simon Skrabb, le Rondinelle vogliono regalare un altro rinforzo in mezzo al campo a Corini. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il presidente Cellino vorrebbe riportare in Italia Miha Zajc. Il centrocampista sloveno era stato acquistato un anno fa dal Fenerbahce quando era all'Empoli. La trattativa per il giocatore è stata avviata.

