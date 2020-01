Calciomercato 3 gennaio: Juve, Rabiot non si muove. Roma su Nandez, no a Piatek. Milan-Todibo, le ultimissime (Di venerdì 3 gennaio 2020) Calciomercato 3 gennaio- Ecco tutte le trattative e ultimissime sul fronte Calciomercato per quel che riguardano le ultimissime indiscrezioni di oggi venerdì 3 gennaio. JuveNTUS– Rabiot non si muoverà da Torino a gennaio. Nonostante il forte interesse dell’Arsenal, il giocatore resterà alla Juventus almeno fino alla prossima estate. Sarri proverà a rilanciarlo in questa seconda … L'articolo Calciomercato 3 gennaio: Juve, Rabiot non si muove. Roma su Nandez, no a Piatek. Milan-Todibo, le ultimissime proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi la notizia su serieanews

