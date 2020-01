Calcio, Zlatan Ibrahimovic: “Sono pronto, spero di giocare subito. Il Milan è sempre il Milan anche negli Stati Uniti” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Zlatan Ibrahimovic è stato presentato, per il suo secondo approdo in carriera al Milan, quest’oggi. Sede dell’evento è stata Casa Milan, dove il giocatore svedese, 38 anni, ha rilasciato le (seconde) prime parole da giocatore rossonero, senza far mai mancare il suo tradizionale, e originale, piglio. Queste le dichiarazioni di Ibrahimovic: “Sono pronto e spero di giocare subito. Nel 2012 ho lasciato il Milan senza il mio ok, la situazione era quella che era. L’importante è essere qui ora. Il Milan è casa mia. Sono già pronto, spero di giocare anche oggi in amichevole. Ho scelto il Milan per l’adrenalina, non per il denaro. Ho avuto più richieste a 38 anni che a 28. Un anno fa mi voleva Leonardo, ma ancora non mi sentivo pronto per fare la differenza in Italia“. Sulla considerazione che c’è del Milan altrove: “Il Milan è sempre il Milan ... Leggi la notizia su oasport

