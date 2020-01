Calcio Napoli, lanciato il mini-abbonamento per il girone di ritorno (Di venerdì 3 gennaio 2020) A partire da venerdì 3 gennaio è possibile sottoscrivere l’abbonamento per il girone di ritorno del campionato 2019-20 e seguire le gare interne del Calcio Napoli. Il Calcio Napoli lancia uno speciale mini abbonamento per l’intero girone di ritorno. Si parte dal match con la Fiorentina, e la super sfida contro la Juventus, per un … L'articolo Calcio Napoli, lanciato il mini-abbonamento per il girone di ritorno proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

CorSport : '#Napoli, #Lobotka a un passo: arriva in prestito con diritto di riscatto' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Napoli: promozione per abbonamenti girone ritorno Si parte da 142 euro e diritto prelazione per sfida Barcellona - sportli26181512 : L’Inter ritrova la LuLa. C'è da sfatare la maledizione di Napoli: L’Inter ritrova la LuLa. C'è da sfatare la maledi… -