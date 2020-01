Calcio, cambia il regolamento sul fuorigioco: maggiore potere decisionale al guardalinee (Di venerdì 3 gennaio 2020) La regola Ifab sul fuorigioco potrebbe cambiare. In caso di offside di pochi centimetri il potere decisionale potrebbe tornare al guardalinee. ROMA – Anno nuovo, Var nuovo. Secondo quanto precisato da Repubblica, nelle prossime settimane potrebbe cambiare la regola Ifab sul fuorigioco. Le ultime polemiche sul ruolo dei guardalinee hanno portato l’organo internazionale degli arbitri a fare un passo indietro e a chiarire meglio la definizione di “chiaro errore”. La regola Ifab sul fuorigioco Attualmente la regola Ifab sul fuorigioco prevede l’utilizzo di una decina di telecamere per capire se il giocatore è oltre la linea del suo avversario anche con un solo dito del piede. Una decisione che va contro l’iniziale utilizzo del Var, come precisato dallo stesso segretario generale dell’organo Brud. “In teoria un fuorigioco di un ... Leggi la notizia su newsmondo

