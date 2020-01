Calcio 5 femminile, Folgore Acquavella: domenica turno con Futura Salerno (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAcquavella (Sa) – Riparte domenica, alle ore 18:30 dal PalaCilento di Torchiara, il cammino in campionato della Folgore Acquavella femminile, impegnata nel torneo di Serie C-2 di Calcio a 5 regionale. Nell’ultima giornata del girone d’andata le cilentane, iscritte nel girone B, in saranno opposte alla Futura Salerno. Le ragazze del tecnico Di Luccio, seconde con 12 punti raccolti in 5 gare, si troveranno avanti il quintetto salernitano, terza forza del raggruppamento con sette lunghezze in graduatoria. A poche ore dal match è il jolly della rosa Gaia Laura, al suo secondo anno con la Folgore, a parlare della prossima sfida:​ ​ “domenica cercheremo di dare continuità di prestazione e risultato, interrotte -spiega Gaia Laura – solo nel turno di inizio dicembre con il Tramonti. Dobbiamo assolutamente riprendere il nostro cammino verso il primo posto, ... Leggi la notizia su anteprima24

