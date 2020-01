Buon compleanno Greta, purtroppo il pianeta non è ancora come vuoi tu (Di venerdì 3 gennaio 2020) Buon compleanno Greta Thunberg, ma il pianeta non è ancora come vuoi tu Greta, i tuoi diciassette anni non sono leggeri e spensierati. Intrecciate, insieme ai tuoi capelli, ci sono le manifestazioni di un anno intero, le conferenze davanti ai potenti della terra, le traversate dell’Oceano in barca a vela per portare il suo verbo da un capo all’altro del mondo. Ma proprio nel momento in cui ti sei guadagnata il titolo di personaggio dell’anno per il Time, la Terra sta bruciando e l’emergenza climatica è più seria che mai. La lotta al cambiamento climatico sembra essere nelle tue mani, come se le mani di una diciassettenne non fossero fragili e ancora in cerca della loro strada. Ma te, venerdì dopo venerdì, ti sei presa questa responsabilità senza tirarti mai indietro. C’è chi l’ha chiamato un caso, chi una buffonata, chi una rivoluzione. Fatto sta che da quando ... Leggi la notizia su tpi

