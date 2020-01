Brunori sas, nuovo album in uscita: data, titoli canzoni e anticipazioni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Brunori sas, nuovo album in uscita: data, titoli canzoni e anticipazioni Mancano pochi giorni al nuovo album di Brunori sas. Cip!, questo il titolo del nuovo progetto, sarà disponibile a partire dal 10 Gennaio. Il lavoro del cantautore calabrese arriva dopo A Casa Tutto Bene, uscito nel 2017. Ma non c’è solo Cip! nel suo futuro, ma anche un tour che vuole eguagliare il successo del precedente. Il significato di Cip! Nelle note che accompagnano l’uscita di Cip!, l’album viene definito “un disco che non rinuncia alla forza delle sue parole che tanto raccontano dell’anima introspettiva, diretta e sincera di Brunori Sas”. L’ultima fatica del cantautore originario di Cosenza conterrà 11 tracce; l’intento dell’artista, autore anche della produzione accanto a Taketo Gohara, è di “cantare dell’Uomo e non degli uomini”. Due i singoli per ora ... Leggi la notizia su termometropolitico

