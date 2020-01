Brescia, mangia sushi e si sente male: paura per una 21enne (Di venerdì 3 gennaio 2020) Marco Della Corte La ragazza è stata trasportata all'ospedale di Desenzano del Garda in provincia di Brescia, si è sentita improvvisamente male mentre consumava dei pasti all'interno di un sushi bar Una ragazza di 21 anni si è sentita male mentre stava consumando alcune portate all'interno di un ristorante giapponese. La giovane ignorava che tra gli ingredienti con cui erano stati preparati alcuni piatti che aveva ordinato vi fossero anche delle mandorle, di cui risulta essere allergica. L'episodio è avvenuto presso il sushi Zen di Desenzano, in provincia di Brescia. La 21enne, di nazionalità italiana, è stata trasportata all'ospedale di Desenzano alle 13:45 in data 2 gennaio 2020. Secondo quanto reso noto dai dati di Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, la ragazza avrebbe sofferto di un'intossicazione alimentare. Tuttavia, come si legge da Brescia Sette Giorni, ... Leggi la notizia su ilgiornale

ArditoAspetto : @digitaliano @04Carmen20 @Danielefadanni @Akamissing Uno che mangia il pandoro fatto a Brescia è giusto che paghi molte tasse. -