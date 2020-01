Brescia, Chancellor: esercitata l’opzione per il rinnovo del difensore (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Brescia informa di aver esercitato l’opzione per il rinnovo del difensore di Jhon Chancellor: il venezuelano rimarrà alle Rondinelle Jhon Chancellor rimane al Brescia. Come comunica la società lombarda, il difensore venezuelano ha esercitato l’opzione per il rinnovo del contratto fino al 2022. Ecco il comunicato delle Rondinelle. «Il Brescia Calcio ha esercitato l’opzione di rinnovo del contratto del difensore venezuelano Jhon Chancellor. Il contratto siglato la scorsa estate tra la Società e il giocatore prevedeva scadenza alla fine di questa stagione (30.06.2020) ma il Brescia Calcio ha confermato la fiducia nel suo difensore centrale esercitando l’opzione di rinnovo unilaterale e spostando così la scadenza dell’accordo al 30.06.2022.» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

BresciaOfficial : Chancellor al Brescia fino a giugno 2022. ?? - ItaSportPress : Brescia, rinnova Chancellor: prolungamento biennale per il difensore - - AquilesLozada : RT @BresciaOfficial: Chancellor al Brescia fino a giugno 2022. ?? -